Gentiloni, da nuova fase pandemia “inevitabile impatto economico” (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La seconda ondata pandemica del Covid-19, che oggi è purtroppo una certezza, anche se con conseguenze sanitarie finora minori rispetto alla prima, sta avendo inevitabilmente un impatto sull’economia europea; lo vedremo nelle previsioni economiche di primavera che la Commissione europea presenterà la settimana prossima”. Lo ha detto il Commissario UE all’Economia Paolo Gentiloni durante un intervento online alla “Intereconomics Conference” del CEPS (“Centre for European Policy Studies”) oggi a Bruxelles. “Qualsiasi compiacimento fuori luogo che poteva esserci stato durante l’estate, assumendo che la crisi sanitaria fosse superata – ha ricordato Gentiloni – è stato spazzato via dagli sviluppi dell’ultimo paio di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La seconda ondata pandemica del Covid-19, che oggi è purtroppo una certezza, anche se con conseguenze sanitarie finora minori rispetto alla prima, sta avendo inevitabilmente unsull’economia europea; lo vedremo nelle previsioni economiche di primavera che la Commissione europea presenterà la settimana prossima”. Lo ha detto il Commissario UE all’Economia Paolodurante un intervento online alla “Intereconomics Conference” del CEPS (“Centre for European Policy Studies”) oggi a Bruxelles. “Qualsiasi compiacimento fuori luogo che poteva esserci stato durante l’estate, assumendo che la crisi sanitaria fosse superata – ha ricordato– è stato spazzato via dagli sviluppi dell’ultimo paio di ...

simo_disegni : RT @FlavioBrugnoli: @simo_disegni @PaoloGentiloni @Corriere @resetdoc Per quelli della mia generazione che hanno conosciuto Gentiloni come… - FlavioBrugnoli : @simo_disegni @PaoloGentiloni @Corriere @resetdoc Per quelli della mia generazione che hanno conosciuto Gentiloni c… - ObsoletusH : ma poi non ha interrogato cosa sia questo virus, e 'non sono libero di contagiare gli altri'. questo è il livello d… - LaPaginaZurigo : Incredibile ma vero: la Ue vuole che l’Italia aumenti la patrimoniale sugli immobili Una campagna promossa dalla c… -