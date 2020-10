Genova, da domani scatta la nuova ordinanza per limitare gli spostamenti a piedi a Genova: ok alle visite agli amici o alle corse, nessuna autocertificazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Bucci: «Non si tratta di un coprifuoco, ma non si circolerà più senza un motivo. Le limitazioni non riguarderanno chi si muove in auto o moto». Sarà consentito raggiungere case private o negozi. Non servirà l’autocertificazione Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 27 ottobre 2020) Bucci: «Non si tratta di un coprifuoco, ma non si circolerà più senza un motivo. Le limitazioni non riguarderanno chi si muove in auto o moto». Sarà consentito raggiungere case private o negozi. Non servirà l’

