Gasperini | «I ragazzi sono stati straordinari Campionato? Non sono preoccupato»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Ajax. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta. MATCH – «Subito dopo il gol abbiamo avuto un momento di incertezza. Anche il primo tempo è stato molto buono, abbiamo sfruttato male le occasioni, non siamo stati lucidi nell'ultimo passaggio. Loro recuperavano forte. Quando ci si avvicina all'area dico sempre che bisogna contare fino a due. I ragazzi sono stati straordinari visto che hanno giocato contro una squadra molto tecnica e velocissima. Averla rimontata è stato un grande risultato.

