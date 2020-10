Gad Lerner vede la pista nera dietro i saccheggi di Torino e Milano. Ma la polizia ha arrestato solo immigrati e anarchici (Di martedì 27 ottobre 2020) Se non lo avete ancora fatto, seguit Gad Lerner su Twitter. Da alcuni anni si conferma uno degli account più spassosi. Un Woody Allen della notizia. Purtroppo a sua insaputa. L’ultimo tweet sui saccheggi di Milano e Torino vale la lettura. Gad Lerner ha capito tutto sugli scontri di Torino? La Questura lo smentisce «Questa non è la “rivolta dei forni” – scrive l’ex vicedirettore di Lotta Continua – la sommossa di un popolo affamato. È azione pianificata degli ultràs organizzati con l’estrema destra. saccheggi e devastazioni d’un colpo prevalgono sulla curva del contagio, come se in ballo ci fosse solo il potere e non la vita di tanta gente». La risposta migliore ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Se non lo avete ancora fatto, seguit Gadsu Twitter. Da alcuni anni si conferma uno degli account più spassosi. Un Woody Allen della notizia. Purtroppo a sua insaputa. L’ultimo tweet suidivale la lettura. Gadha capito tutto sugli scontri di? La Questura lo smentisce «Questa non è la “rivolta dei forni” – scrive l’ex vicedirettore di Lotta Continua – la sommossa di un popolo affamato. È azione pianificata degli ultràs organizzati con l’estrema destra.e devastazioni d’un colpo prevalgono sulla curva del contagio, come se in ballo ci fosseil potere e non la vita di tanta gente». La risposta migliore ...

antony220970 : RT @AntonelloAng: A Torino arrestate 11 persone per le devastazioni: 2 nordafricani e 9 anarchici. A Milano denunciate 28 persone per le de… - Animal_Genocide : RT @RadioSavana: A Torino arrestate 11 persone per le devastazioni: 2 nordafricani e 9 anarchici. A Milano denunciate 28 persone per le dev… - AlessioColzani : ?? IMMIGRATI E CENTRI SOCIALI: ECCO CHI ERANO I VIOLENTI E I SACCHEGGIATORI INFILTRATI NELLE MANIFESTAZIONI Sono i… - Magmag77711777 : RT @RadioSavana: A Torino arrestate 11 persone per le devastazioni: 2 nordafricani e 9 anarchici. A Milano denunciate 28 persone per le dev… - Alex18840615 : RT @RadioSavana: A Torino arrestate 11 persone per le devastazioni: 2 nordafricani e 9 anarchici. A Milano denunciate 28 persone per le dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Gad Lerner Gad Lerner: "Un nazionalismo di matrice vittimista attraversa la storia" La Nuova Provincia - Asti Gli immigrati e i centri sociali. Ecco chi c'è dietro i saccheggi

C’erano gli ultras. Ma non solo loro. E non sono i “neofascisti a speculare sulla paura della crisi” come titola Repubblica o ribadisce Gad Lerner. Gli scontri di ieri, a sentire chi in piazza c’era ...

L’Eredità delle donne, oggi si parla di emergenza sanitaria e ripartenza economica

Chiude la terza edizione con le giovani donne, star del web e della tv: ospiti la content creator Camihawke (Camilla Boniardi) e l’attrice Beatrice Bruschi (Skam Italia) ...

C’erano gli ultras. Ma non solo loro. E non sono i “neofascisti a speculare sulla paura della crisi” come titola Repubblica o ribadisce Gad Lerner. Gli scontri di ieri, a sentire chi in piazza c’era ...Chiude la terza edizione con le giovani donne, star del web e della tv: ospiti la content creator Camihawke (Camilla Boniardi) e l’attrice Beatrice Bruschi (Skam Italia) ...