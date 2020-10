“Fuga per la libertà”: la scoperta dei militari nella zona rossa (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – “Fuga per la libertà” ad Arzano i militari scoprono una strada per “evadere” dalla zona rossa. I carabinieri del limitrofo comune di Grumo Nevano hanno scoperto una strada sterrata che probabilmente è stata utilizzata da qualcuno per uscire dalla città chiusa per l’aumento dei contagi da Covid. Una scoperta che ha fatto prolungare il ‘blocco perimetrale’ della città a Nord di Napoli. L'articolo “Fuga per la libertà”: la scoperta dei militari nella zona rossa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – “Fuga per la libertà” ad Arzano iscoprono una strada per “evadere” dalla. I carabinieri del limitrofo comune di Grumo Nevano hanno scoperto una strada sterrata che probabilmente è stata utilizzata da qualcuno per uscire dalla città chiusa per l’aumento dei contagi da Covid. Unache ha fatto prolungare il ‘blocco perimetrale’ della città a Nord di Napoli. L'articolo “Fuga per la libertà”: ladeiproviene da Anteprima24.it.

sole24ore : La fuga degli italiani all’estero: 131mila le partenze per l’espatrio nell’ultimo anno, quattro su dieci hanno tra… - Gazzetta_it : #MilanRoma 3-3: Sei gol, errori, rigori e polemiche: la #Roma acciuffa il 3-3, niente fuga per il #Milan - _EvelynDeavor_ : @OperaNational @LucianoCannito @NureyevClub @OficialCostanzo @Elitedance non ho capito se con questo tw volete para… - BersaniLeda : RT @SalaLettura: Ciò che gli altri raccolgono è negato a noi, esperti di un altro linguaggio. Se altri per noi semina, noi siamo eternament… - tatore : @ronniewar96 Ho pensato la stessa cosa, è stata l'intervista perfetta per chi ama manipolare l'informazione importa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fuga per Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it