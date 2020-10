Francia, allarme bomba in due luoghi simbolo di Parigi (Di martedì 27 ottobre 2020) Francia, due allarmi bomba nei luoghi simbolo di Parigi, ma per il momento la Prefettura non ha fornito altri particolari. Due luoghi simboli della capitale francese, l’Arco di Trionfo e il Campo di Marte, sono stati evacuati dalle forze dell’ordine nella giornata di oggi martedì 27 Ottobre. Nel primo caso per un allarme bomba, mentre … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 ottobre 2020), due allarmineidi, ma per il momento la Prefettura non ha fornito altri particolari. Duesimboli della capitale francese, l’Arco di Trionfo e il Campo di Marte, sono stati evacuati dalle forze dell’ordine nella giornata di oggi martedì 27 Ottobre. Nel primo caso per un, mentre … L'articolo proviene da Inews.it.

