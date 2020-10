Franceska Pepe, il suo ex fidanzato sgancia la bomba: “Mi ha offerto 300 euro…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Grande Fratello ha regalato nel corso di queste puntate su Canale 5 tanti momenti divertenti, sorprese, risate e anche lacrime. Tra battibecchi e momenti esilaranti sicuramente non ci si annoia mai. Ma fra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip rientra sicuramente Franceska Pepe. È stata la protagonista indiscussa di molti scontri all’interno della casa. Ha litigato con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e in generale con molti inquilini del reality. La modella è sicuramente un personaggio molto discusso anche dopo l’eliminazione. Ha partecipato a numerosi salotti televisivi tra cui quello di Barbara D’Urso. Ma di recente un’altra gieffina ha detto la sua su Franceska Pepe. Si tratta di Mila Suarez, anche lei ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Grande Fratello ha regalato nel corso di queste puntate su Canale 5 tanti momenti divertenti, sorprese, risate e anche lacrime. Tra battibecchi e momenti esilaranti sicuramente non ci si annoia mai. Ma fra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip rientra sicuramente. È stata la protagonista indiscussa di molti scontri all’interno della casa. Ha litigato con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e in generale con molti inquilini del reality. La modella è sicuramente un personaggio molto discusso anche dopo l’eliminazione. Ha partecipato a numerosi salotti televisivi tra cui quello di Barbara D’Urso. Ma di recente un’altra gieffina ha detto la sua su. Si tratta di Mila Suarez, anche lei ...

