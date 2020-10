Franceschini: «In tv spazio a teatro, musica, danza e cinema». Ma così non potrà funzionare (Di martedì 27 ottobre 2020) Dario Franceschini, Giuseppe Conte Da una parte il governo chiude cinema, teatri e sale da concerto. Giù le serrande e buona fortuna. Dall’altra chiede alla tv (già di per sé in difficoltà) di promuovere quegli stessi settori. Alcune restrizioni anti-Covid provocano paradossi come questo: in una lettera ai principali network televisivi pubblici e privati, il Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, ha chiesto maggiore spazio nei palinsesti per la danza, la musica, il cinema e gli spettacoli teatrali. L’auspicio ministeriale appare più che altro come un goffo tentativo di mettere una pezza alla voragine innescata dal recente Dpcm, che chiudendo i principali luoghi della cultura ha messo in allarme gli ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 ottobre 2020) Dario, Giuseppe Conte Da una parte il governo chiude, teatri e sale da concerto. Giù le serrande e buona fortuna. Dall’altra chiede alla tv (già di per sé in difficoltà) di promuovere quegli stessi settori. Alcune restrizioni anti-Covid provocano paradossi come questo: in una lettera ai principali network televisivi pubblici e privati, il Ministro per i Beni Culturali, Dario, ha chiesto maggiorenei palinsesti per la, la, ile gli spettacoli teatrali. L’auspicio ministeriale appare più che altro come un goffo tentativo di mettere una pezza alla voragine innescata dal recente Dpcm, che chiudendo i principali luoghi della cultura ha messo in allarme gli ...

