Franceschini | dal Cdm 1 miliardo per cultura e turismo

ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Ristoro immediato per i teatri e i cinema chiusi dal dpcm della scorsa settimana, 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, proroga della ...

Il ministro della cultura Franceschini, commenta così le norme contenute nel decreto ristori approvato dal Cdm.”Gli aiuti saranno immediati per risarcire chi ha subito le conseguenze di una chiusura ...Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, commenta le norme contenute nel decreto ristori approvato dal Cdm. "Gli aiuti saranno immediati per risarcire ...