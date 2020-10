Fortnite e Marvel insieme ancora 'per molti anni' per quanto riguarda la storia del gioco (Di martedì 27 ottobre 2020) Donald Mustard, boss di Fortnite, ha discusso del futuro del suo battle royale in termini di storia, la quale continuerà ad unirsi all'universo Marvel. Attraverso il podcast "This Week in Marvel", Mustard ha affermato di aver pianificato la trama di Fortnite per "molti e molti anni ancora" nell'universo Marvel e che attualmente ci troviamo a soli tre anni dal suo inizio."Il motivo per cui abbiamo nominato questa stagione 'Nexus War' è che questo è solo l'inizio di molte cose che abbiamo pianificato per l'integrazione di Marvel" ha dichiarato Mustard. "Questa in realtà non è la fine, ma solo l'inizio. Abbiamo pensato che un ottimo personaggio che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Donald Mustard, boss di, ha discusso del futuro del suo battle royale in termini di, la quale continuerà ad unirsi all'universo. Attraverso il podcast "This Week in", Mustard ha affermato di aver pianificato la trama diper "" nell'universoe che attualmente ci troviamo a soli tredal suo inizio."Il motivo per cui abbiamo nominato questa stagione 'Nexus War' è che questo è solo l'inizio di molte cose che abbiamo pianificato per l'integrazione di" ha dichiarato Mustard. "Questa in realtà non è la fine, ma solo l'inizio. Abbiamo pensato che un ottimo personaggio che ...

