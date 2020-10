Formazioni ufficiali Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. In terra russa la corazzata bavarese proverà a ottenere un’altra vittoria: i padroni di casa, però, faranno di tutto per portare a casa dei punti contro i campioni in carica. Chi la spunterà? Calcio d’inizio alle ore 18.55 di martedì 27 ottobre, queste le scelte dei due tecnici.: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Ignatyev, Magkeev, Anton Miranchuk; Krychowiak, Smolov; Zé Luis.: Neuer; Hernandes, Alaba, Sule, Pavard; Goretzka, ...