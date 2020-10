Formazioni ufficiali Bologna-Reggina | Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ledi, match valido per il terzo turno della. Stadio Renato Dall’Ara pronto a ospitare lo scontro tra i felsinei e i calabresi che proveranno a sovvertire un pronostico che li vede come nettamente sfavoriti al cospetto dei rossoblu che, inizio non buono in campionato a parte, vorranno far valere la categoria di differenza. Di seguito le sceltedei due tecnici.: in attesa: in attesa