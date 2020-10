Fontana: «No a nuovo lockdown». Sala: «Abbiamo ancora 15 giorni per decidere». Ma dai pronto soccorso è allarme (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente della regione Lombardia contrario a estreme chiusure e il sindaco vede la situazione risolvibile. Ma il responsabile dei ps lombardi parla di crescita esponenziale Leggi su corriere (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente della regione Lombardia contrario a estreme chiusure e il sindaco vede la situazione risolvibile. Ma il responsabile dei ps lombardi parla di crescita esponenziale

myrtamerlino : Sale l'allerta in #Lombardia: oggi ben 4126 contagi, di cui 1800 a #Milano. E #Ricciardi avverte: anche Napoli e fo… - Corriere : Fontana: no condizioni per nuovo lockdown. Ma è allarme dai pronto soccorso. Galli: «A Milano potremmo non dover as… - marcoluci1 : RT @Corriere: Fontana: no condizioni per nuovo lockdown. Ma è allarme dai pronto soccorso. Galli: «A... - fiordisale : Fontana, no a nuovo lockdown. Sala, abbiamo ancora 15 giorni per decidere. Ma dai pronto soccorso è allarme ?… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Non ci sono condizioni per nuovo lockdown'. Si lavora a nuova ordinanza [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana nuovo Coronavirus, il nuovo Dpcm e l'ordinanza di Fontana: cosa cambia in Lombardia La Repubblica Coronavirus, Fontana: non ci sono le condizioni per un lockdown in Lombardia, lavoriamo per evitarlo

Questo pomeriggio alle 17, Fontana avrà un nuovo incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un aggiornamento sulla situazione.

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

SIAMO DI FRONTE A UN QUADRO CHE SI FA VIA PIÙ ALLARMANTE” - IL GOVERNATORE FONTANA SI STA CONFRONTANDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, A COMINCIARE DA ASSOLOMBARDA CHE RIUNISCE LE IMPRESE... La ...

Questo pomeriggio alle 17, Fontana avrà un nuovo incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un aggiornamento sulla situazione.SIAMO DI FRONTE A UN QUADRO CHE SI FA VIA PIÙ ALLARMANTE” - IL GOVERNATORE FONTANA SI STA CONFRONTANDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, A COMINCIARE DA ASSOLOMBARDA CHE RIUNISCE LE IMPRESE... La ...