Focolaio San Carlo | 12 positivi nel teatro di Napoli | annullato il ritorno di Muti

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDodici casial coronavirus alSandi. I contagi sarebbero emersi tra i lavoratori del Massimo partenopeo che si sono messi immediatamente in isolamento. Per il momento tutte le attività sono sospese per consentire le sanificazioni. Annullati gli eventi in programma per l’8, 10 e 11 novembre quando era previsto ildi Riccardo. Lo stesso sovrintendente, Stephane Lissner, ha deciso di aspettare l’esito del prossimo tampone prima di riammetterli al lavoro. Per tutti gli altri dipendenti, circa 300, è stato disposto il tampone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.