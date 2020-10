Fipe Confcommercio Napoli, domani sit-in davanti alla Regione: La politica ci aiuti a non morire (Di martedì 27 ottobre 2020) domani alle 11.30 i gestori dei Pubblici esercizi saranno in sit-in davanti al Palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. L’iniziativa è organizzata da Fipe – Confcommercio, come si legge in una nota, “per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire”. Ecco, spiegate in una nota dell’organizzazione, le ragioni della manifestazione: “Gli ultimi provvedimenti presi da governo e alcune Regioni per il contenimento della seconda ondata di Covid-19 stanno mettendo definitivamente in ginocchio i pubblici esercizi. Non soltanto i ristoranti, svuotati dall’effetto psicologico negativo determinato dall’impennata di nuovi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020)alle 11.30 i gestori dei Pubblici esercizi saranno in sit-inal Palazzo dellaCampania in via Santa Lucia a. L’iniziativa è organizzata da, come si legge in una nota, “per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedereun aiuto per non”. Ecco, spiegate in una nota dell’organizzazione, le ragioni della manifestazione: “Gli ultimi provvedimenti presi da governo e alcune Regioni per il contenimento della seconda ondata di Covid-19 stanno mettendo definitivamente in ginocchio i pubblici esercizi. Non soltanto i ristoranti, svuotati dall’effetto psicologico negativo determinato dall’impennata di nuovi ...

