Fiorentina, rinnovo fino al 2024 per Biraghi (Di martedì 27 ottobre 2020) FIRENZE - Cristiano Biraghi vestirà almeno fino al 2024 la maglia viola della Fiorentina : è proprio l'esterno mancino ad annunciarlo in una conferenza stampa virtuale sul sito ufficiale del club ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) FIRENZE - Cristianovestirà almenoalla maglia viola della: è proprio l'esterno mancino ad annunciarlo in una conferenza stampa virtuale sul sito ufficiale del club ...

acffiorentina : RINNOVO | ??? Biraghi rinnova fino al 2024 'Avevo voglia di tornare a Firenze. Felice per il rinnovo, per questo pro… - passione_inter : Biraghi annuncia il rinnovo con la Fiorentina e ricorda Conte: 'Mi ha dato tanto, è tra i migliori al mondo' -… - sae_boss : RT @acffiorentina: RINNOVO | ??? Biraghi rinnova fino al 2024 'Avevo voglia di tornare a Firenze. Felice per il rinnovo, per questo progetto… - mercato_jp : RT @acffiorentina: RINNOVO | ??? Biraghi rinnova fino al 2024 'Avevo voglia di tornare a Firenze. Felice per il rinnovo, per questo progetto… - sportli26181512 : #Fiorentina, rinnovo fino al 2024 per Biraghi: L'esterno: 'Ho sentito la fiducia della società, l'accordo è stato a… -