Fiorentina, Biraghi rinnova fino al 2024: “Ho sentito la fiducia della società e del mister” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha prolungato il suo contratto con i viola fino al 2024. Ad annunciarlo è stato proprio il giocatore, che ha concesso una videointervista ai canali ufficiali del club: “L’anno scorso quando dovevo finire la stagione, il mister e la società mi hanno contattato, dimostrandomi la loro fiducia e la loro voglia di riportarmi indietro. Considerando anche il desiderio da parte mia di ritornare insieme, il rinnovo è stato automatico“. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Il difensoreCristianoha prolungato il suo contratto con i violaal. Ad annunciarlo è stato proprio il giocatore, che ha concesso una videointervista ai canali ufficiali del club: “L’anno scorso quando dovevo finire la stagione, il mister e la società mi hanno contattato, dimostrandomi la loroe la loro voglia di riportarmi indietro. Considerando anche il desiderio da parte mia di ritornare insieme, il rinnovo è stato automatico“.

