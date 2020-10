Fiocco rosa per Mara Carfagna, mamma per la prima volta: il nome della piccola (Di martedì 27 ottobre 2020) Auguri a Mara Carfagna, diventata mamma per la prima volta da poco. Fiocco rosa per la vicepresidente della Camera, 44 anni. A dare la notizia è Dagospia: la bimba, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Ruben, già padre di una ragazza di 16 anni di nome Aurora, è venuta alla luce il 26 ottobre al “Policlinico Gemelli” di Roma con parto cesareo. La “mamma e la bimba stanno ottima salute”, sottolineano fonti vicine alla Carfagna. La deputata di Forza Italia aveva espresso in passato il desiderio di diventare mamma, confidando nel fatto che la gioia più grande sarebbe arrivata al momento opportuno. “Fare un figlio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Auguri a, diventataper lada poco.per la vicepresidenteCamera, 44 anni. A dare la notizia è Dagospia: la bimba, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Ruben, già padre di una ragazza di 16 anni diAurora, è venuta alla luce il 26 ottobre al “Policlinico Gemelli” di Roma con parto cesareo. La “e la bimba stanno ottima salute”, sottolineano fonti vicine alla. La deputata di Forza Italia aveva espresso in passato il desiderio di diventare, confidando nel fatto che la gioia più grande sarebbe arrivata al momento opportuno. “Fare un figlio ...

