Fiocco rosa per Mara Carfagna: è nata Vittoria Ruben (Di martedì 27 ottobre 2020) Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute.La deputata di Forza Italia, 44 anni, ex ministra per le Pari opportunità, aveva annunciato la gravidanza nel mese di maggio. Carfagna è legata dal 2013 all’ex deputato di Futuro e libertà Alessandro Ruben, 53 anni. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020)pere il suo compagno Alessandro. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute.La deputata di Forza Italia, 44 anni, ex ministra per le Pari opportunità, aveva annunciato la gravidanza nel mese di maggio.è legata dal 2013 all’ex deputato di Futuro e libertà Alessandro, 53 anni.

RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Fiocco rosa per Mara Carfagna: è nata Vittoria Ruben - HuffPostItalia : Fiocco rosa per Mara Carfagna: è nata Vittoria Ruben - ZenatiDavide : Fiocco rosa per Mara Carfagna, è nata Vittoria : - giovannicoviel1 : RT @Adnkronos: Fiocco rosa per @mara_carfagna, è nata Vittoria - Adnkronos : Fiocco rosa per @mara_carfagna, è nata Vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa per Carfagna, è nata Vittoria Ruben Tiscali.it Fiocco rosa per Carfagna, è nata Vittoria Ruben

ROMA, 27 OTT - Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima ...

Fiocco rosa per Mara Carfagna: è nata Vittoria Ruben

Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute.

ROMA, 27 OTT - Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima ...Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute.