Fiocco rosa per Mara Carfagna: è diventata mamma di Vittoria (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Fiocco rosa per Mara Carfagna: è diventata mamma di Vittoria MeteoWeb.

(LaPresse) - Fiocco rosa alla Camera: Mara Carfagna è diventata mamma. Secondo quanto si apprende da fonti vicino alla vicepresidente della Camera e deputata di Fi, Carfagna ha dato alla luce ieri la ...

Fiocco rosa per Mara Carfagna che ha dato alla luce Vittoria, avuta da Alessandro Ruben. Per la 44enne vicepresidente della Camera è la prima figlia, mentre il compagno è papà della sedicenne Eleonora ...

