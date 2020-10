Fiocco rosa in casa Carfagna, la deputata di Forza Italia diventa mamma (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara Carfagna, la deputata di Forza Italia diventa mamma per la prima volta. La stessa dichiara: “Fare un figlio è una scelta d’amore”. Visualizza questo post su Instagram Non basta sbianchettare una parola per risolvere i problemi. Hanno cancellato i sindaci dal Dpcm e ora non si capisce chi dovrà chiudere le strade … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara, ladiper la prima volta. La stessa dichiara: “Fare un figlio è una scelta d’amore”. Visualizza questo post su Instagram Non basta sbianchettare una parola per risolvere i problemi. Hanno cancellato i sindaci dal Dpcm e ora non si capisce chi dovrà chiudere le strade … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Fiocco rosa per Mara #Carfagna, è nata Vittoria Ruben #ANSA - teresacapitanio : Mara Carfagna è diventata mamma. Fiocco rosa, è nata Vittoria Ruben - Il Tempo - GianluMondo : @mara_carfagna @renatapolverini Auguroni di cuore per la nascita della piccola .. Fiocco rosa .. O se vogliamo azzurro ?? - ginugiola : Mara Carfagna è mamma, è nata Vittoria - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Fiocco rosa per Mara #Carfagna, è nata Vittoria Ruben #ANSA -