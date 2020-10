Fimmg | critiche Magi incomprensibili | grande lavoro Uscar

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “Cresce l’attivita’ domiciliare di contrasto al Covid da parte delle. Delle 17 Unita’ mobili in azione oggi, quattro sono dedicate esclusivamente a visite a casa di pazienti per sospetto Covid o controlli di positivi.” “Il team a supporto dell’Ares 118 ha evitato gia’ decine di ricoveri e utilizzo di ambulanze. I medici in trincea sono circa 40 e 20 gli infermieri. Percio’ fatichiamo a capire a cosa si riferisca il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, che pure dovrebbe rappresentarci, nelle sue confuseall’azione delle.” “E’ desolante prendere atto che dopo tre anni di presidenza non ha cognizione dele dei rischi che si caricano i medici – giovani e anziani – ogni giorno a ...