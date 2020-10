Fifa | il presidente Infantino positivo al Covid-19

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Giannidella, è risultatoal coronavirus come rende noto la massima Federazione del calcio mondiale Ildella, Gianni, è risultatoal-19. A renderlo noto la stessa Federazione del calcio mondiale: «IldellaGianniha ricevuto oggi la conferma di essere risultatoal coronavirus». La nota dellaprosegue: «Il, che presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni».