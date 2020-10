FIFA | il presidente Gianni Infantino positivo al Covid-19

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ildellaal-19. A comunicarlo la stessa, che parla di uncon sintomi lievi e in questo momento in auto-isolamento.rimarrà adesso in quarantena per i dieci giorni previsti dal protocollo fino al tampone negativo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.