FIFA | il presidente Gianni Infantino positivo al Covid-19

Leggi su zon

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ildellaè risultatoal Coronavirus. Presenta lievi sintomi: è in autoisolamento Anche i vertici dellacoinvolti nell’emergenza Coronavirus. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da parte dell’organizzazione del contagio per il. Il numero 1 presenta lievi sintomi ed è subito scattato il protocollo di isolamento: per lui aspettano 10 giorni di quarantena prima di un nuovo tampone di controllo.era il candidato ufficiale UEFA alla successione di Sepp Blatter alla presidenza della, carica dalla quale si era dimesso ad appena un anno dalla sua più recente rielezione. ...