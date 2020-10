FIFA | il presidente Gianni Infantino è risultato positivo al Covid-19

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ildellaal coronavirus. Il numero uno del calcio mondiale, che manifestato alcuni lievi sintomi, si è immeidatamente posto in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni.infa

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è risultato positivo al coronavirus. Infantino, che ha segnalato lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento e resterà in quarantena almeno per dieci giorni.