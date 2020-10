FIFA 21: SBC Anderson Talisca Rulebreakers – Annunciata una nuova Sfida Creazione Rosa (Di martedì 27 ottobre 2020) Electronic Arts, tramite i social, ha annunciato la Squad Building Challenge che permette di sbloccare la carta speciale Rulebreakers di Anderson Talisca. Le carte speciali in questione sono state rilasciate in occasione dell’omonimo evento, potete consultare tutti i dettagli ufficiali al seguente link. Potete riscattare la carta speciale del centrocampista brasiliano completando la SBC dedicata disponibile nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. FIFA 21: SBC ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 27 ottobre 2020) Electronic Arts, tramite i social, ha annunciato la Squad Building Challenge che permette di sbloccare la carta specialedi. Le carte speciali in questione sono state rilasciate in occasione dell’omonimo evento, potete consultare tutti i dettagli ufficiali al seguente link. Potete riscattare la carta speciale del centrocampista brasiliano completando la SBC dedicata disponibile nella modalità21 Ultimate Team.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.21: SBC ...

