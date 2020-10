FIFA 21: In arrivo il 4 dicembre su PS5, Xbox Series X|S (Di martedì 27 ottobre 2020) EA Sports, tramite una breve nota apparsa sui social, ha comunicato la data ufficiale della release del simulatore calcistico FIFA 21 per le piattaforme di nuova generazione PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. La software house canadese a collaborato con Sony e Microsoft per mettere a disposizione della community il servizio Dual Entitlement grazie al quale i possessori di FIFA 21 per PS4 e Xbox One, a partire dal 4 dicembre, potranno ricevere gratuitamente il prodotto per le console Next Gen. Inoltre grazie al servizio Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di corrente generazioni potranno essere trasferiti sulle nuove console, in particolare i contenuti della popolare modalità FIFA 21 ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 27 ottobre 2020) EA Sports, tramite una breve nota apparsa sui social, ha comunicato la data ufficiale della release del simulatore calcistico21 per le piattaforme di nuova generazione PlayStation 5,X eS. La software house canadese a collaborato con Sony e Microsoft per mettere a disposizione della community il servizio Dual Entitlement grazie al quale i possessori di21 per PS4 eOne, a partire dal 4, potranno ricevere gratuitamente il prodotto per le console Next Gen. Inoltre grazie al servizio Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di corrente generazioni potranno essere trasferiti sulle nuove console, in particolare i contenuti della popolare modalità21 ...

