FIFA 21 | I possessori di PS5 e Xbox Series X|S potranno giocare anche prima del 4 dicembre

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’annuncio del rilascio della versione next gen di21 sulle piattaforme PlayStation 5 eXS fissata per il prossimo 4la community ha espresso delle perplessità e dei dubbi. In molti si sono chiesti se sarà necessario dover attendere fino al 4per poter21 sulle console di nuova generazione. A tal proposito la software house canadese ha chiarito la questione. Tutti idi PS5 eXSugualmente21 utilizzando la versione già acquistata per le console PS4 eOne grazie al servizio Dual Entitlement ma fino al 4 ...

Quest’anno, tuttavia, c’è un’importante novità: i possessori delle copie per Xbox One e PlayStation 4 otterranno gratuitamente l’upgrade sulle nuove macchine. Ciò sarà possibile fino all’uscita di ...Come già annunciato, i possessori del gioco per Xbox One e PS4 ottengono un ... Per quanto riguarda i progressi, verranno mantenuti solo quelli di FIFA Ultimate Team e della modalità Volta.