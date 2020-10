“Fidanzata ha provato ad ucciderlo”: ex di Temptation Island accoltellato – VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) In tanti lo ricorderanno per la sua partecipazione a Temptation Island in coppia con l’ormai ex fidanzata Lara Zorzetto da poco diventata mamma. Lui si chiama Michael De Giorgio e la scorsa è stato coinvolto in una brutta aggressione che potrebbe aver messo a repentaglio l’uso della mano sinistra. Ad aggredirlo con una forbice, stando... L'articolo “Fidanzata ha provato ad ucciderlo”: ex di Temptation Island accoltellato – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020) In tanti lo ricorderanno per la sua partecipazione ain coppia con l’ormai ex fidanzata Lara Zorzetto da poco diventata mamma. Lui si chiama Michael De Giorgio e la scorsa è stato coinvolto in una brutta aggressione che potrebbe aver messo a repentaglio l’uso della mano sinistra. Ad aggredirlo con una forbice, stando... L'articolo “Fidanzata haad ucciderlo”: ex diproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Ex di Temptation Island accoltellato: “Fidanzata ha provato a ucciderlo” - StraNotizie : Ex di Temptation Island accoltellato: “La fidanzata ha provato ad ucciderlo” - BITCHYFit : Ex di Temptation Island accoltellato dalla fidanzata: “Ha provato ad ucciderlo” - commentiseriali : @DiSoia Che quando parlano lui gli parla del più e del meno, che alla fine oppini non ha mai fatto discorsi seri co… - smiletomyheart : E anche oggi ringrazio l'altissimo per aver trovato una nuova fidanzata al mio ex. Un kiss ?chi non lo ha mai provato non capirà la gioia. -

Ultime Notizie dalla rete : “Fidanzata provato Dai primi fondi d'investimento agli investimenti sul forex. Tutte le truffe e stangate principali svelate in una video conferenza nel mese dell'educazione finanziaria. Fortune Italia