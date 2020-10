Fey Di Patrizi sorella Elodie | “I nostri genitori? Stavano male”

Leggi su chenews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Fey Disarà questa sera protagonista di uno scherzo delle Iene ai danni proprio della cantante, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita. FOTO INSTAGRAMLe Iene tornano in onda questa sera con una nuova puntata sempre su Italia Uno e tra i tanti servizi ad andare in onda sarà uno scherzo architettato ai danni della cantante romana, con la complicità della. Le due sono molto legate e insieme hanno attraversato dei momenti davvero difficili quando ancora erano molto piccole, a dividerle ci stanno soltanto tre anni di differenza: “Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta” ha ammesso la cantante. Prima di vedere lo scherzo, ...