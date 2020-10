Ferrari: Vettel e Leclerc stesse vetture, diverse prestazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Leclerc e Vettel guidano la stessa vettura, ma le prestazioni sono diverse – PhotoCredit: formula1.comIn casa Ferrari aria tesa per la questione riguardante i due piloti Vettel e Leclerc, alla guida di vetture identiche, ma con prestazioni differenti. La Rossa nel Gran Premio di Portogallo, disputato questa domenica, ha visto un podio sfiorato per il monegasco ed un’altra gara da dimenticare per il tedesco, dimostrando ancora una volta le difficoltà di quest’ultimo nel prendere confidenza con questo progetto. Ferrari: la situazione Vettel e Leclerc secondo il team Mattia Binotto, team principal Ferrari, parla della situazione dei piloti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)guidano la stessa vettura, ma lesono– PhotoCredit: formula1.comIn casaaria tesa per la questione riguardante i due piloti, alla guida diidentiche, ma condifferenti. La Rossa nel Gran Premio di Portogallo, disputato questa domenica, ha visto un podio sfiorato per il monegasco ed un’altra gara da dimenticare per il tedesco, dimostrando ancora una volta le difficoltà di quest’ultimo nel prendere confidenza con questo progetto.: la situazionesecondo il team Mattia Binotto, team principal, parla della situazione dei piloti ...

