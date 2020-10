"Fatemi tornare". La Ciociara abbandonata. Alessia Macari, da Bonolis al GF Vip: il suo sfogo (Di martedì 27 ottobre 2020) E' la prima vincitrice del Grande Fratello Vip, nel 2016. E ora Alessia Macari vuole tornare nella casa più spiata d'Italia. "Devono farmi tornare”, dice la Ciociara lanciata da Paolo Bonolis ad Avanti un altro al telefono con RTL102.5, durante Protagonisti. Una vera bomba. La storica concorrente e vincitrice si sente abbandonata dal reality che l'ha resa celebre. E cosi, appena le chiedono un parere sul reality, lei parte senza freni. Ora, dopo questa frase cosa accadrà, Signorini potrebbe chiamarla. Chissà. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) E' la prima vincitrice del Grande Fratello Vip, nel 2016. E oravuolenella casa più spiata d'Italia. "Devono farmi”, dice lalanciata da Paoload Avanti un altro al telefono con RTL102.5, durante Protagonisti. Una vera bomba. La storica concorrente e vincitrice si sentedal reality che l'ha resa celebre. E cosi, appena le chiedono un parere sul reality, lei parte senza freni. Ora, dopo questa frase cosa accadrà, Signorini potrebbe chiamarla. Chissà.

