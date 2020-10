"Fastidioso, ma non sono io: è lei stesso che si risente". Prego? Parenzo fuori controllo in diretta: gelo col renziano | Video (Di martedì 27 ottobre 2020) “Senza girarci troppo attorno, volete cambiare il Dpcm?”. Così David Parenzo ha accolto Ettore Rosato, che si è collegato con L'aria che tira in diretta da Montecitorio. Il renziano ha spiegato la posizione del suo partito sull'ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte: “Sì, vogliamo cambiarlo ma non per scontrarci con qualcuno. Semplicemente chiediamo che le attività che si sono messe in regola possano continuare a svolgere la loro funzione mentre quelle…”. A questo punto però Rosato si è bloccato improvvisamente: “Ho un fastidiosissimo ritorno in cuffia, se me lo togliete…”. Allora Parenzo ha replicato con una battuta: “Son Fastidioso ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Senza girarci troppo attorno, volete cambiare il Dpcm?”. Così Davidha accolto Ettore Rosato, che si; collegato con L'aria che tira inda Montecitorio. Ilha spiegato la posizione del suo partito sull'ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte: “Sì, vogliamo cambiarlo ma non per scontrarci con qualcuno. Semplicemente chiediamo che le attività che simesse in regola possano continuare a svolgere la loro funzione mentre quelle…”. A questo punto però Rosato si; bloccato improvvisamente: “Ho un fastidiosissimo ritorno in cuffia, se me lo togliete…”. Alloraha replicato con una battuta: “Sonma non ...

_neatmonster : @fabfrnkie Eh è possibile che l'abbia un po' più addolcito sai, perché all'inizio ricordo che anche io lo trovavo p… - SergioGhio2 : @TricaricoMaria @LegaSalvini Non ho nulla da nascndermi é sempre fastidioso per chi ascolta semtirsi dire la veritá… - Pavaaaa3 : non so se sia più fastidioso Ozuna o quelli che votano il profilo nelle storie - VenEr0s : @CAppestato @perchetendenza @AUniversale Per quel fastidioso giuramento che fai appena ti laurei e a cui non puoi sottrarti - isobelsnia : RT @mongilmore_: Ma la mascherina obbligatoria è solo per i non fumatori? Gli altri possono tranquillamente buttare il loro fastidioso fumo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fastidioso non Il progetto europeo Gen4Olive vuole contrastare la Xylella Fastidiosa Green Planner Rimedi naturali contro i dolori mestruali

I farmaci antinfiammatori sono sicuramente d’aiuto quando i sintomi si presentano acuti e fastidiosi. Tuttavia esistono alternative naturali per chi non può o non vuole assumerli. Premettiamo che ...

Holidate, la nuova commedia romantica di Netflix

Una situazione imbarazzante e fastidiosa, che diventa ancora più scomoda in occasione ... può vedere il già citato 'Tutte le volte che ho scritto ti amo' e poi i film 'The Kissing Boot', 'Non è ...

I farmaci antinfiammatori sono sicuramente d’aiuto quando i sintomi si presentano acuti e fastidiosi. Tuttavia esistono alternative naturali per chi non può o non vuole assumerli. Premettiamo che ...Una situazione imbarazzante e fastidiosa, che diventa ancora più scomoda in occasione ... può vedere il già citato 'Tutte le volte che ho scritto ti amo' e poi i film 'The Kissing Boot', 'Non è ...