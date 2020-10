Farmo festeggia vent’anni | i prodotti gluten-free in Lombardia sono convenzionati

Leggi su tpi

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’azienda milanesei suoi primi vent’anni di successicon il nuovo portale di e-commerce shop..com. Si tratta di una piattaforma 2.0 che consolida il nuovo posizionamento “Eat a better life”, con un invito costante alla scoperta di un nuovo modo di nutrirsi. Con un solo clic dunque si acquista nell’e-commerce, scegliendo tra una vasta gamma diche vanno dalla pasta agli snack, ai mix di farine.di alta qualità, realizzati con i migliori ingredienti, garanzia assoluta di ottime performance culinarie in tutta leggerezza e gusto. Per chi è residente inè ora possibile comprare...