Famiglia contagiata dopo pranzo a casa. “Anche mia moglie incinta e mia sorella invalida. Abbandonati da Asl, abbiamo chiamato i carabinieri” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Siamo sequestrati in casa”. È agghiacciante la storia raccontata da Roberto Zampardi, 43 anni, di Roma. Su di lui e sulla sua Famiglia si è abbattuto un ciclone. Dallo scorso 4 ottobre, infatti, l’uomo è chiuso in casa, in isolamento, assieme ai suoi familiari, tutti positivi al coronavirus. È lui stesso a spiegarlo: “Io positivo, mia moglie positiva al terzo mese di gravidanza con minacce di aborto, mia sorella invalida al 100% e positiva, mia madre e mio padre positivi. Ma dalla Asl nessun segnale, ci sentiamo Abbandonati”. La causa di tutto questo è un pranzo in Famiglia: “abbiamo fatto un pranzo in Famiglia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) “Siamo sequestrati in”. È agghiacciante la storia raccontata da Roberto Zampardi, 43 anni, di Roma. Su di lui e sulla suasi è abbattuto un ciclone. Dallo scorso 4 ottobre, infatti, l’uomo è chiuso in, in isolamento, assieme ai suoi familiari, tutti positivi al coronavirus. È lui stesso a spiegarlo: “Io positivo, miapositiva al terzo mese di gravidanza con minacce di aborto, miaal 100% e positiva, mia madre e mio padre positivi. Ma dalla Asl nessun segnale, ci sentiamo”. La causa di tutto questo è unin: “fatto unin, ...

