F1 | la Ferrari si oppone alla proposta di congelamento dei motori lanciata da Red Bull e Mercedes

Leggi su oasport

(Di martedì 27 ottobre 2020) La Redha lanciato la, lal’ha avvta, ma laè seriamente intenzionata a dire “no”. Di cosa stiamo parlando? Semplice, deldeia partire dal Mondiale di Formula Uno 2022. Tutto è partito dscuderia di Milton Keynes che, essendo in mare aperto a livello di fornitura di(e con il rischio di essere costretta a rincorrere avversari molto più prestazionali) starebbe spingendo per il blocco degli sviluppi delle Power Unit nel quadriennio 2022-2025. La, conscia della propria superiorità, ha subito appoggiato questa(anche se per motivi oppostiRed ...