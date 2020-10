Ex di Franceska Pepe choc: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, so tante cose di lei” (Di martedì 27 ottobre 2020) Franceska Pepe continua a far parlare di sé nonostante sia uscita dalla Casa del GF Vip ormai da diverse settimane. Quale segreto inconfessabile avrebbe la giovane influencer, tale da aver tentato di pagare il silenzio del suo ex? Già nei giorni scorsi era finita al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune pesanti accuse sollevate... L'articolo Ex di Franceska Pepe choc: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, so tante cose di lei” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020)continua a far parlare di sé nonossia uscita dalla Casa del GF Vip ormai da diverse settimane. Quale segreto inconfessabile avrebbe la giovane influencer, tale da aver tentato di pagare il silenzio del suo ex? Già nei giorni scorsi era finita al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune pesanti accuse sollevate... L'articolo Ex di: “Mi ha300per, sodi lei” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Ex di Franceska Pepe choc: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto” #gfvip - LMainagioia : RT @BITCHYFit: L’ex fidanzato di Franceska Pepe: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, su lei so molte cose” - BITCHYFit : L’ex fidanzato di Franceska Pepe: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, su lei so molte cose” - Novella_2000 : “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, so molte cose su di lei!” Franceska Pepe di nuovo nel mirino #gfvip - francyriki : RT @Tristan__esdpv: GFVIP 6: prima puntata Antonella Elia e Franceska Pepe alla conduzione della nuova edizione del reality. #GFVIP https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe Tra Franceska Pepe e Mila Suarez volano stracci ilGiornale.it Franceska Pepe, l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti: “mi ha offerto 300 euro per tacere”

Non si placano le polemiche su Franceska Pepe: l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti ha dichiarato a Nuovo di aver ricevuto l’offerta di 300 euro per tacere sui trascorsi della modella. “Siamo stati ...

Riciclo perfetto: trasforma vecchi pneumatici in cuccette per cani

Signorini accenderà i riflettori di nuovo su Tommaso Zorzi e Franceska Pepe che continuano a beccarsi. Francesco Vecchi si è sposato, l'annuncio di Federica Panicucci a Mattino 5 I due ...

Non si placano le polemiche su Franceska Pepe: l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti ha dichiarato a Nuovo di aver ricevuto l’offerta di 300 euro per tacere sui trascorsi della modella. “Siamo stati ...Signorini accenderà i riflettori di nuovo su Tommaso Zorzi e Franceska Pepe che continuano a beccarsi. Francesco Vecchi si è sposato, l'annuncio di Federica Panicucci a Mattino 5 I due ...