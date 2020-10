Europa League, le designazioni arbitrali di Roma, Milan e Napoli (Di martedì 27 ottobre 2020) La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per le partita di Europa League La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Europa League, dove saranno impegnati il Milan, il Napoli e la Roma. Milan – Sparta Praga (ore 18:55)Arbitro: Halis Özkahya (TUR)Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) – Çem Satman (TUR)IV: Alper Ulusoy (TUR) Roma – CSKA Sofia (ore 21)Arbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)Assistenti: Dmitri Zhuk (BLR) – Oleg Maslyanko (BLR)IV: Denis Scherbakov (BLR) Real Sociedad – Napoli (ore 21)Arbitro: Craig Pawson (ING)Assistenti: Ian Hussin ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) La UEFA ha diramato leper le partita diLa UEFA ha reso note leper il prossimo turno di, dove saranno impegnati il, ile la– Sparta Praga (ore 18:55)Arbitro: Halis Özkahya (TUR)Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) – Çem Satman (TUR)IV: Alper Ulusoy (TUR)– CSKA Sofia (ore 21)Arbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)Assistenti: Dmitri Zhuk (BLR) – Oleg Maslyanko (BLR)IV: Denis Scherbakov (BLR) Real Sociedad –(ore 21)Arbitro: Craig Pawson (ING)Assistenti: Ian Hussin ...

_Pedro17_ : Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la pro… - acmilan : A successful start to our @EuropaLeague Group stage. Read all about it ?? - ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - asroma360 : RT @_Pedro17_: Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima par… - NinnyDomain : RT @_Pedro17_: Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima par… -