Europa League, gli arbitri: il Napoli a Pawson, Milan con Ozkahya e Kulbakov per la Roma (Di martedì 27 ottobre 2020) Anti-vigilia di Europa League, la UEFA ha diramato gli arbitri per le gare di giovedì. Si parte alle 18:55 con Milan–Sparta Praga che è stata affidata al turco Özkahya. Poi Roma–CSKA Sofia, con il bielorusso Kulbakov, mentre per Real Sociedad–Napoli ci sarà l’inglese Pawson. Milan-Sparta Praga (ore 18:55)Arbitro: Halis Ozkahya (TUR) Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) – Çem Satman (TUR) IV: Alper Ulusoy (TUR) Roma-CSKA Sofia (ore 21)Arbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)Assistenti: Dmitri Zhuk (BLR) – Oleg Maslyanko (BLR)IV: Denis Scherbakov (BLR) Real Sociedad-Napoli (ore ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Anti-vigilia di, la UEFA ha diramato gliper le gare di giovedì. Si parte alle 18:55 con–Sparta Praga che è stata affidata al turco Özkahya. Poi–CSKA Sofia, con il bielorusso, mentre per Real Sociedad–ci sarà l’inglese-Sparta Praga (ore 18:55)Arbitro: Halis(TUR) Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) – Çem Satman (TUR) IV: Alper Ulusoy (TUR)-CSKA Sofia (ore 21)Arbitro: Aleksei(BLR)Assistenti: Dmitri Zhuk (BLR) – Oleg Maslyanko (BLR)IV: Denis Scherbakov (BLR) Real Sociedad-(ore ...

