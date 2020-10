Europa League, dalla Spagna avvertono gli azzurri: “Vi daremo prova della nostra cazzimma” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Vi daremo prova della nostra cazzimma” così gli spagnoli del Real Sociedad avvertono gli azzurri di mister Gattuso in modo tutto napoletano. La società basca di San Sebastián aspetta così il Napoli per la gara di giovedì in programma alle ore 21 allo stadio Anoeta. Dopo lo scivolone casalingo con gli olandesi dell’Az il Napoli si prepara così alla seconda giornata del girone di Europa League. E dalla Spagna, oltre agli azzurri, sembrano aver studiato anche il napoletano. L'articolo Europa League, dalla Spagna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Vicazzimma” così gli spagnoli del Real Sociedadglidi mister Gattuso in modo tutto napoletano. La società basca di San Sebastián aspetta così il Napoli per la gara di giovedì in programma alle ore 21 allo stadio Anoeta. Dopo lo scivolone casalingo con gli olandesi dell’Az il Napoli si prepara così alla seconda giornata del girone di. E, oltre agli, sembrano aver studiato anche il napoletano. L'articolo...

