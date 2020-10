Europa League 2020/2021, seconda giornata gironi: gli arbitri di Milan, Napoli e Roma (Di martedì 27 ottobre 2020) La Uefa ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le sfide in programma per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Al Meazza il Milan ospita lo Sparta Praga e arbitra il turco Ozkahya, all’Olimpico la Roma attende il Cska Sofia con la direzione del bielorusso Kulbakov, mentre a San Sebastian di scena il Napoli in casa della Real Sociedad e il direttore di gara è l’inglese Pawson. Queste le designazioni complete delle sfide delle tre italiane. 18:55 CET – Milan (Stadio Giuseppe Meazza) AC Milan (ITA) – AC Sparta Praha (CZE) Group H Referee: Halis Özkahya (TUR) Assistant Referee 1: Kerem Ersoy ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) La Uefa ha reso noti gliche dirigeranno le sfide in programma per ladella fase adi. Al Meazza ilospita lo Sparta Praga e arbitra il turco Ozkahya, all’Olimpico laattende il Cska Sofia con la direzione del bielorusso Kulbakov, mentre a San Sebastian di scena ilin casa della Real Sociedad e il direttore di gara è l’inglese Pawson. Queste le designazioni complete delle sfide delle tre italiane. 18:55 CET –(Stadio Giuseppe Meazza) AC(ITA) – AC Sparta Praha (CZE) Group H Referee: Halis Özkahya (TUR) Assistant Referee 1: Kerem Ersoy ...

