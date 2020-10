Eurocup | la Virtus Bologna asfalta l' Anversa Giants | termina 95-76

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), Belgio, - Quinta vittoria su altrettante gare nel girone C diper la. Le V Nere si sono imposte in Belgio per 76-95 , 19-23; 33-43; 54-71 i parziali, sul parquet del ...

BasketCity_net : - BasketCity_net : - alex_marchesini : RT @LucaSky5: ?????? Dolce ritorno ad #Anversa per #Bologna, la #Virtus chiude il girone d'andata senza sconfitte! - RaiSport : ?? La #VirtusBologna al quinto successo in #Eurocup Il #TelenetGiants sconfitto ad #Anversa 76-95 ?? -

Partite senza storia, per i bianconeri tutto facile ad Anversa mentre i il Brose umilia i biancoblù. Sacchetti nei guai: ha perso anche Fletcher positivo al Covid ...