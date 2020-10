Era Ludmilla | letterina di Passaparola | oggi a 41 anni è la moglie di una ‘Iena’ FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 27 ottobre 2020) RicordateRadchenko? La giovane modella è stata tra le famose letterine di, che perhanno intrattenuto i telespettatori con i loro balletti. Eletta Miss Fascino al concorso Miss Russia,ha esordito in tv nel suo paese d’origine. Arrivata in Italia ha fatto parte del corpo di ballo e come valletta in numerose trasmissioni televisive. Dopo varie esperienze, però, la ragazza ha trovato la sua strada nell’arte… ecco cosa faRadchenkoArtista, mamma e: questa la nuova vita diRadchenko, exdi. Originaria di Omsk, in Siberia, ha conquistato la fascia di Miss ...