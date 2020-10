Equitazione, a Montelibretti la FEI Eventing NC e i Campionati Italiani Assoluti (Di martedì 27 ottobre 2020) Un entusiasmante fine settimana al Centro Equestre Militare di Montelibretti: dal 23 fino al 25 ottobre 2020 è andato in scena l’evento FEI Eventing Nations Cup e Campionati Italiani di Concorso Completo 2020. Vittoria azzurra per quanto riguarda la prestigiosa ultima tappa del circuito di FEI Nations Cup: Il Team Italia guidato dal capo equipe Giacomo Della Chiesa (Team manager Katherine Ferguson Lucheschi) e composto dal Carabiniere Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau (41,00), Juan Carlors Garcia su Ugo De Perron (46,40), Pietro Majolino su Vita Louise Dh Z (51,20) e dall’assistente delle Fiamme Oro Marco Cappai su Santal Du Halage (55,20) ha concluso sul gradino più alto del podio con un totale di 138,60. Con questo risultato, l’Italia chiude al secondo posto la FEI Nations Cup ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Un entusiasmante fine settimana al Centro Equestre Militare di: dal 23 fino al 25 ottobre 2020 è andato in scena l’evento FEINations Cup edi Concorso Completo 2020. Vittoria azzurra per quanto riguarda la prestigiosa ultima tappa del circuito di FEI Nations Cup: Il Team Italia guidato dal capo equipe Giacomo Della Chiesa (Team manager Katherine Ferguson Lucheschi) e composto dal Carabiniere Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau (41,00), Juan Carlors Garcia su Ugo De Perron (46,40), Pietro Majolino su Vita Louise Dh Z (51,20) e dall’assistente delle Fiamme Oro Marco Cappai su Santal Du Halage (55,20) ha concluso sul gradino più alto del podio con un totale di 138,60. Con questo risultato, l’Italia chiude al secondo posto la FEI Nations Cup ...

Un entusiasmante fine settimana al Centro Equestre Militare di Montelibretti: dal 23 fino al 25 ottobre 2020 è andato in scena l’evento FEI Eventing Nations Cup e Campionati Italiani di Concorso ...

Equitazione, Eventing Nations Cup 2020: l’Italia chiude seconda nella generale dopo il successo di Montelibretti

Sabato scorso si è conclusa a Montelibretti la terza ed ultima tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, rassegna che ha visto disputarsi in stagione solo tre eventi, con la classifica finale ...

Un entusiasmante fine settimana al Centro Equestre Militare di Montelibretti: dal 23 fino al 25 ottobre 2020 è andato in scena l'evento FEI Eventing Nations Cup e Campionati Italiani di Concorso ...