Enyaq iV | al via il pre-booking del nuovo elettrico Skoda

(Di martedì 27 ottobre 2020) Skoda Enyaq iV sarebbe dovuto essere uno dei suv elettrici protagonisti del MIMO. Ma il salone open-air dell’automobile, in programma dal 29 ottobre a Milano, è stato rimandato al prossimo marzo, per evidenze epidemiologiche. Così, abbiamo assistito dal vivo alla sua presentazione stampa presso lo Spazio Pergolesi di Milano. Un’occasione per annunciare l’avvio del pre-booking e di tutti i vantaggi che porta con sé. Il vantaggio di essere pre-booker

Vanity Fair.it

Enyaq iV è già disponibile per le prenotazioni ma l'uscità è prevista per la primavera del 2021, con le consegne che prenderanno il via a partire da 50 iV, 60 iV e 80…