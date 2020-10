Entro giungo 2021 il 75% degli italiani potrebbero essere già vaccinati

Ultime Notizie dalla rete : Entro giungo

Thesocialpost.it

Con un carico iniziale di 2 o 3 milioni di dosi. “Poi entro giugno del 2021 chiunque voglia vaccinarsi in Italia avrà la facoltà di farlo”. Propositi che invece una parte degli esponenti della ...Certo, anche se questa dovesse andare per il meglio, non tutti potrebbero essere vaccinati subito. Tuttavia, già entro giungo 2021, il 75% degli italiani potrebbe essere coperto da vaccino. Burioni ...