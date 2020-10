Emily Ratajkowski è incinta: "Il sesso del bambino? Quando avrà 18 anni ce lo farà sapere" (Di martedì 27 ottobre 2020) Emily Ratajkowski è incinta, ma mette le cose in chiaro e ai curiosi dice: “A me e mio marito piace rispondere che non sapremo il sesso fino a Quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere”.La supermodella ha dato il lieto annuncio sulle pagine di Vogue America, rivista che l’ha voluta come protagonista dell’ultima copertina e di un corto intitolato “Who will you be?” (“Chi sarai?”) firmato da Lena Dunham. Nel video la 29enne racconta la gravidanza in maniera molto intima: per la Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard si tratta del primo figlio.Nell’intervista a Vogue, riguardo il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020), ma mette le cose in chiaro e ai curiosi dice: “A me e mio marito piace rispondere che non sapremo ilfino anostro figlio non; 18e che poi ce lo”.La supermodella ha dato il lieto annuncio sulle pagine di Vogue America, rivista che l’ha voluta come protagonista dell’ultima copertina e di un corto intitolato “Who will you be?” (“Chi sarai?”) firmato da Lena Dunham. Nel video la 29enne racconta la gravidanza in maniera molto intima: per lae il marito Sebastian Bear-McClard si tratta del primo figlio.Nell’intervista a Vogue, riguardo il ...

Raccontando come i Gender Reveal Party le sembrino una forte invasione in qualcosa di molto intimo e privato, Emily Ratajkowski dichiara: "Sono completamente e innegabilmente impotente quando si ...

Emily Ratajkowski è incinta, ma mette le cose in chiaro e ai curiosi dice: “A me e mio marito piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo ...

