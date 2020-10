Emily Ratajkowski è incinta | la foto del pancino su Instagram

(Di martedì 27 ottobre 2020)del primo figlio e sumostra ledel. La top model e attrice ha annunciato la gravidanza sulle pagine di Vogue America, con un’intervista e un corto realizzato da Lena Dunham. Nel clip intitolata Chi sarai? la 29enne racconta la sua gravidanza, fra ecografie e momenti teneri in cui accarezza la pancia, sognando il suo bambino. Pere il marito Sebastian Bear-McClard si tratta del primo figlio. I due si erano sposati nel 2018 a New York con una cerimonia a sorpresa e allo stesso modo hanno deciso di annunciare l’arrivo del primogenito. Nell’intervista a Vogue America, laha svelato di non voler rivelare il sesso del figlio in arrivo. “Quando io e mio marito ...

_expelliarmuus : RT @lamarph_: Emily Ratajkowski incinta è comunque più magra di me - Co64115256 : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - _inrikisarms : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - Loryy128 : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - nicolicm : Bella. -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Vanity Fair Italia

Emily Ratajkowski incinta si racconta in un cortometraggio. Who Will You Be?: si intitola così il video in cui Emily Ratajkowski racconta in modo molto personale la sua gravidanz ...La bella modella Emily Ratajkowski ha annunciato sui social una bellissima sorpresa: è in dolce attesa da 12 settimane ...