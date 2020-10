Eliana Michelazzo | dubbi su Selvaggia Roma | “Ha preso il Covid ed ha taciuto sui sintomi?” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver messo in guardia i concorrenti del GF Vip in vista dell’ingresso di, la sua ex amicaieri sera era in prima fila, davanti la Tv, per godersi con alcuni amici lo spettacolo, prima di apprendere del mancato ingresso a causa del. Una notizia che, se inizialmente ha (ironicamente)... L'articolosu: “Hailed hasui sintomi?” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.